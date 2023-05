«Non è vero che i giovani vogliono tornare all’agricoltura, da tre anni cerco personale»

«Non è vero che i giovani vogliono tornare all’agricoltura, non è vero che i giovani vogliono tornare alla montagna. Sono ormai tre anni che cerco qualcuno di quelli che vorrebbero, ma c’è sempre qualcosa che poi li ferma».

L’appello, che forse è anche una critica, arriva da Paolo Ricci, “contadino presso Colle del Nibbio – agricoltura e montagna“, un’azienda agricola di Civitaluparella, appena al di là della val di Sangro.

«Sono ormai cinque anni che abbiamo avviato la nostra piccola azienda agricola e tutto quello che facciamo va quasi sempre bene: riusciamo a vendere praticamente tutto e potremmo anche fare di più. Spediamo i nostri prodotti in tutta Italia. Certo che costa lavoro, impegno e sacrificio. – continua il giovane imprenditore – Per questo cerco qualcuno che possa darci una mano».

«Mi piacerebbe qualcuno con cui poter condividere un percorso a lungo termine, che si possa impegnare a produrre qualcosa assumendosi la responsabilità di quello che si vuole fare. Non un semplice operaio che lavora e basta. Sarebbe bello anche un giovane ragazzo/a che, finiti gli studi, abbia la voglia di iniziare a provarci. Le nostre attività principali sono l’allevamento delle capre per la produzione di formaggi e l’apicoltura, oltre a piccole coltivazioni ortofrutticole. Proponiamo escursioni e partecipiamo a mercati e varie iniziative, facciamo consegne a domicilio».

«È richiesta tanta volontà di imparare e impegnarsi, predisposizione al lavoro fisico e manuale, all’ambiente montano e rupestre, rispetto degli animali e della natura, buona igiene (produciamo cibo), patente B, buone capacità linguistiche e di comunicazione, tranquillità e tanta positività. – le raccomandazioni di Paolo, che poi va al sodo, parlando di soldi – Stipendio base per cinque giorni e mezzo di lavoro a settimana con riposo infrasettimanale. Possibilità di vitto e alloggio. Stiamo cercando una persona che ci aiuti e non chi potrebbe essere un ulteriore lavoro visto che già ne abbiamo tanto. Un semplice operaio per la stagione non è quello che stiamo cercando, ma accettiamo comunque candidature. Preferibili candidature con lettera motivazionale alla mail colledelnibbio@gmail.com altrimenti contatti al 3491360557 www.colledelnibbio.it».