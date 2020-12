Molesta una donna sul treno, denunciato un 53enne

Duemila e quattrocento persone controllate, un minore rintracciato, cinque indagati. Sono i numeri delle operazioni di controllo poste in essere dalla Polizia ferroviaria sui treni e nelle stazioni di Abruzzo, Marche e Umbria. In particolare nella stazione di Pescara un 53enne italiano è stato denunciato per aver molestato una viaggiatrice a bordo di un treno regionale. L’uomo è stato controllato dagli agenti su segnalazione del compagno della donna vittima delle insistenti e fastidiose attenzioni del 53enne. Mentre a Vasto un 27enne sempre di nazionalità italiana, a seguito di controllo, è risultato evaso dagli arresti domiciliari. Il giovane, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato ricondotto presso la propria abitazione e denunciato per il reato di evasione.

foto di repertorio