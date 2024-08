Mondiale avancarica: argento di Sergio Magnani a 50 metri e bronzo di Luca Torelli nella Colt a 25 metri

Atmosfera rovente per il 30° Mondiale di avancarica della Muzzle loaders associations International confederation-MLAIC presso il poligono Tiro sportivo Valeggio, in provincia di Verona. Non solo per la temperatura, costantemente sopra i 30 °C (e punte vicino ai 40) con un po’ di requie solo dopo le 17, ma anche perché adesso si fa sul serio con le gare. Il medagliere premia già la Germania che vince 5 ori individuali e4 a squadre, mentre la Svizzera conquista due ori individuali e uno a squadre e l’Austrai un oro individuale e uno a squadre.

E il nostro Sergio Magnani conquista una preziosa medaglia d’argento nella specialità Vetterli Originali (a 50 metri in piedi) con il punteggio di 98 a un punto dall’oro che conquista il giovane tedesco Kilian Fichtl (99), terzo l’altro tedesco Peter Käpernick sempre a 98. “Sono molto contento, è il risultato giusto”. Ha 53 anni Magnani, è iscritto al Tsn di Torino, risiede ad Annecy in Francia e spara a Ginevra, in Svizzera, passato da militare nell’Armée. “Il presidente Delvò dice che sono l’italiano più a Nord della squadra… l’ambiente dell’avancarica mi piace. C’è amicizia, passione per la storia, un po’ di tecnica”. È effettivamente appassionato di storia, spara solo con armi originali e deve il suo argento di ieri a una carabina federale del 1842 che pesa 10 chili. “Sparo circa 1.800 colpi all’anno nel poligono della più vecchia società svizzera di tiro che compie nel 2024 i 550 anni.

Nella Vetterli Repliche ha vinto il tedesco Alfred Bailer per 4 mm sull’olandese Twan Steur , entrambi a 99, terzo l’austriaco Andreas Högl (98). La Pforzheim, che è la classifica che riunisce Vetterli Originali e Repliche, vede Germania (289), davanti a Francia (288) e Slovacchia (287). Nella speciale Vetterli Youth, gara per tiratori fino a 21 anni, vittoria dell’olandese Twan Steur (97), ancora sul tedesco Fichtl (97) e il francese Céleste Fleury Bouge (96).

Bene l’Italia anche nella specialità Colt, dedicata ai revolver originali: terzo l’italiano Luca Torelli, con 95, dopo due attente verifiche dei bersagli da parte della giuria internazionale MLAIC. Ma è stato necessario verificare addirittura due colpi più lontani dal centro per stabilire la vittoria del francese Cristophe Batista sullo slovacco Stefan Ernst, entrambi col punteggio di 96. Nella classifica a squadre, denominata Adams, la Slovacchia (281), sopravanza Germania (277) e Francia (274).

Nella specialità Tanzutsu Repliche, pistola a canna liscia a miccia, l’austriaco Herbert Wagner impone la sua legge, superando con 94 ancora lo slovacco Ernst (92) e lo spagnolo Jesùs Arribas Garcìa (90), undicesimo Darwin Filippin (87). Al tedesco Ralf Strobel (85) la specialità Tanzutsu Repliche, sul francese Marco Planson (82) e lo statunitense Robert Peloquin (80). Per la corrispondente classifica a squadre, denominata Kunitomo, vittoria dell’Austria con 267, davanti a Slovacchia (263) e Repubblica ceca (256). Italia sesta a quota 249, con la squadra formata da Stefano Caruso (79), Filippin e Nicola Pizzinato (83).

Vince la Miquelet Repliche, fucili a pietra a canna liscia, lo svizzero Hans Peter Rüfenacht con il punteggio di 96, davanti al norvegese Sondre Nordhagen e al finlandese Timo Aulis Näätänen Lihavainen entrambi a 93. Qui il migliore degli azzurri è il veterano armaiolo varesino Giovanni Fuserio, ventesimo con 75. Nella corrispondente classifica a squadre, denominata Halikko, prima si classifica la Germania (267), davanti a Finlandia (250) e a Norvegia (248).

Nella Maximilian Repliche, carabine con acciarino a pietra con palla sferica a 100 metri, sei tedeschi ai primi sei posti con Michael Sturm (94) davanti a Leonhard Brader (93), e ancora Käpernick (92) per le medaglie. Nella specifica classifica a squadre, denominata Lucca, vittoria con larghissimo distacco della Germania a 276, su Spagna a 248 e Austria a 243. Nella specialità Maximilian con carabine originali, vittoria svizzera di Herbert Grad (89) sul tedesco Alfred Bailer (86) e il britannico Jon Harper Smith (86); Graziano Cattaneo dodicesimo con 81. Nella relativa classifica a squadre, denominata Wedgnock, Svizzera a 257, su Germania a 248 e Gran Bretagna a 243.

Nelle specialità riservate alle donne, Walkyrie Repliche vittoria della tedesca Tanja Eichert (96), sulla francese Véronique Tissier (95) e l’altra tedesca Ute Gretz (95); la Walkyrie Originali è stata vinta dalla britannica Helen Harper Smith (94), sulla spagnola Nunci Rodriguez SanJosé (92) e sulla brasiliana Luciane Cortezao (89). La classifica a squadre che comprende le due specialità, denominata Amazons, ha visto la vittoria delle tedesche a 285 sulle francesi a 284 e le polacche a 261.

La prima specialità del piattello, Manton Originali, è dominio dello spagnolo Francisco Badener Fuertes che con 43 (21+22) supera di 6 lunghezze lo statunitense Sam Sellaro (17+21) e di 9 l’altro statunitense George Dawkins (16+18). Nessun italiano in gara, purtroppo.

Contrariamente alle previsioni, le premiazioni avranno luogo a partire da questa sera.

Oggialle specialità ditiro al piattello Manton Repliche, a 25 metri Kuchenreuter (anche giovanile entro 21 anni), a 50 metri Miquelet Originali e le due categorie della Donald Malson, infine Minié Repliche a 100 metri. E naturalmente le varie classifiche a squadre.

Il Mondiale prosegue fino al 31 agosto presso dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 con alcune variazioni per tutte e 27 le specialità di tiro MLAIC a 25, a 50 e a 100 metri e le 4 di tiro a volo. Banchetto di chiusura sabato 31 agosto alle 21.

Il Mondiale è trasmesso su Plus+tv, canale 814 di Sky, dal 15 settembre, in tre puntate speciali con 4 repliche.

Gli sponsor tecnici della manifestazione sono: Conarmi, FAIR, EOS, Nosparo, Farmacare-Nonoise, Davide Pedersoli, Tanfoglio, Uberti.

Immagini e video a corredo: ©Studio Monducci/CNDA, ©MV0Massimo Vallini