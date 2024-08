La “Rinascita” della Pro loco di Vastogirardi, il presidente Marchione ringrazia tutti i volontari

Una vera e propria “Rinascita” per la Pro loco di Vastogirardi che grazie ad un nuovo gruppo, molto affiatato e determinato, ha regalato alla comunità locale e ai tanti turisti un’estate di alto livello. A ringraziare pubblicamente i soci e i tanti volontari che si sono prodigati sottraendo tempo alle proprie ferie e alle proprie attività è il neo eletto presidente dell’associazione, Gianluca Marchione.

«Dopo una serie di vicissitudini che hanno rallentato l’attività della Pro Loco per molto tempo, – spiega il presidente – abbiamo deciso di rimboccarci le maniche, come suol dirsi, per il bene del nostro paese. Vivere in Alto Molise è un privilegio per pochi e noi della nuova Pro Loco siamo tutti del posto, viviamo la montagna tutto l’anno, con i pregi e i difetti che ci sono, e abbiamo quindi deciso insieme di metterci in gioco.

L’amministrazione comunale, va detto, ci è stata vicino, sempre con estrema disponibilità, a partire dal sindaco e dal vicesindaco, fornendo materiali e anche i locali. Una iniezione di fiducia per noi che abbiamo messo su davvero una bella squadra. Il nostro motto è: dobbiamo divertirci prima noi che comunque lavoriamo e poi la gente che ci viene a trovare nel corso delle varie serate. Il nuovo corso della Pro loco ha effettivamente attirato sempre più persone in paese, riempiendoci di soddisfazione.

L’esempio è stato quello coinvolgente della recente sagra dei “Cazzariegl”: tantissimi sono venuti a scuola a darci una mano, materialmente, per produrre la pasta fatta in casa».

Insomma, un nuovo corso, una “Rinascita” appunto, per la Pro loco, ma per l’intera comunità di Vastogirardi. «Abbiamo fatto cinque o sei eventi, sempre molto partecipati. – chiude il presidente – Per questo credo che tutti i soci e i volontari meritino un ringraziamento pubblico».