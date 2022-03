Monitoraggio viadotti: i Vigili del fuoco danno una mano all’Anas

Si è svolta in questi giorni la prima fase delle attività di ispezione annuale dei viadotti in gestione Anas (Gruppo FS Italiane). I monitoraggi hanno riguardato in particolare le fondazioni e le pile sommerse del viadotto Molise1 situato lungo la SS647 “Fondo Valle del Biferno” tra i km 55,800 e 60,670 sull’invaso artificiale “Liscione”.

Le attività sono state eseguite da Anas con la collaborazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco dei Comandi di Campobasso e Napoli.

I Vigili del Fuoco, hanno operato con le proprie unità subacquee utilizzando apposite attrezzature in grado di restituire immagini in tempo reale al personale tecnico Anas presente a bordo dell’imbarcazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso.

I sistemi di verifica consentono al personale tecnico di dare indicazioni agli operatori in immersione per la verifica puntuale degli elementi strutturali del viadotto, le immagini una volta registrate, consentiranno uno studio approfondito delle parti strutturali.