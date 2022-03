Sicurezza sui cantieri, controlli Nil dell’Arma: sanzioni per tre ditte del Vastese

I Carabinieri della stazione di San Salvo, in collaborazione con la stazione carabinieri Forestali di Vasto e del nucleo carabinieri ispettorato lavoro di Chieti, nell’ambito della campagna nazionale “sicurezza sul lavoro” hanno proceduto ad ispezionare diversi cantieri ubicati nel comune di San Salvo, nel corso dei quali sono stati rilevate irregolarità a carico di tre ditte operanti in un cantiere in regime di subappalto, elevando sanzioni amministrative e penali e deferendo i relativi legali rappresentanti alla competenza autorità giudiziaria.

