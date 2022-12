Monsignor Forte celebra il precetto natalizio per le Fiamme gialle del Chietino

Nella mattinata odierna, presso la Chiesa di San Francesco Caracciolo in Chieti, è stata celebrata una messa di preparazione al Santo Natale per i finanzieri, in servizio e in congedo ed i loro familiari. La funzione religiosa è stata concelebrata da Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Chieti-Vasto e da Don Luca Giuliani, Cappellano Militare della Guardia di Finanza.

Alla funzione hanno partecipato, conferendo ulteriore solennità all’evento, anche il Prefetto, Mario Della Cioppa e le massime Autorità, civili e militari teatine, nonché una folta rappresentanza di donne e uomini in servizio al Comando Provinciale Chieti e presso i Reparti dipendenti, unitamente a delegazioni di appartenenti alla locale Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia e alle sezioni di Vasto e Lanciano.

Durante la liturgia, Monsignor Forte, ha ringraziato i “carissimi amici” della Guardia di Finanza per l’impegno profuso al bene comune in un campo delicato, dove necessita grande professionalità e un senso etico molto forte.

La cerimonia è stata impreziosita dal Coro costituito da militari delle Fiamme Gialle e dal Chorus Scalum Ensamble, che insieme hanno creato un’atmosfera suggestiva dall’inizio alla fine della celebrazione, conclusasi con l’esecuzione toccante della Preghiera del Finanziere, nell’occasione interpretata in forma canora dal loro “Direttore”, Appuntato Scelto Q.S. Giorgio Di Pietrantonio.

Il Comandante Provinciale – Col. Michele Iadarola – ha espresso sentimenti di gratitudine e stima nei confronti di Mons. Forte che, con la sua presenza, non solo ha dato lustro alla celebrazione del precetto natalizio, ma ha voluto testimoniare la sua vicinanza e il suo affetto a tutte le Fiamme Gialle teatine.

L’Ufficiale, nel ringraziare, altresì, S.E. il Prefetto, il Sindaco della Città di Chieti e tutte le Autorità presenti, ha rivolto parole di elogio per il quotidiano lavoro svolto dai militari a presidio della sicurezza economico finanziaria dell’intera provincia ed ha concluso il suo intervento formulando un augurio sincero, a tutti i presenti ed alle loro famiglie, di ogni serenità per le prossime festività natalizie.