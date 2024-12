Monsignor Palumbo lascia la diocesi di Trivento, nominato vescovo di Termoli-Larino

Con serena obbedienza e docilità, ma non senza apprensione, la Diocesi di Trivento accoglie la volontà del S. Padre Francesco di provvedere al servizio pastorale della Diocesi di Termoli- Larino nominando suo Pastore il nostro amato Vescovo S.E. Mons. Claudio Palumbo.

A questi esprimiamo tutto il nostro affetto e gratitudine per il servizio pastorale reso in questi sette anni alla nostra vetusta Chiesa Triventina. Servizio svolto con amore, misericordia, fermezza, entusiasmo, colto servizio alla formazione dottrinale, teologica e culturale del popolo di Dio e del clero diocesano. E ancora, per aver provveduto al loro servizio pastorale con coraggiosa apertura a personale non autoctono.

A lui ed alla Chiesa della Diocesi di Termoli-Larino auguriamo nel Signore ogni bene per il futuro, auspicandolo anche per la nostra Diocesi, grazie ad una non tardiva provvisione del suo Vescovo titolare, garanzia di sopravvivenza e costruttivo impegno nel momento storico, già di per sé tanto delicato e problematico, denso di dolorose conseguenze dovute allo spopolamento, al covid ed alla disaffezione generalizzata, che viviamo nel nostro entroterra.

Sempre uniti nella preghiera con il nostro Mons. Palumbo, invochiamo dal Signore, dalla Vergine Santissima e dai Santi Patroni della Diocesi triventina che lo accompagnino nel suo nuovo servizio pastorale pieno di abbondanti frutti spirituali e gratificanti soddisfazioni.

Il Vicario Generale – Don Mario Fangio