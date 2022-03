Mostra il green pass di un amico per entrare nel locale, minore denunciato

Durante il servizio di controllo del territorio operato dal personale della Polizia del commissariato di Lanciano sono stati identificati oltre cinquanta giovani, sia minorenni che maggiorenni, ed un quattordicenne è stato deferito al Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il reato di sostituzione di persona, per aver esibito all’esercente di un locale, il green pass appartenente ad altro giovane di anni sedici.

