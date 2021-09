Moto contro trattore, ferito gravemente un agente di Polizia

Moto contro un trattore, ferito gravemente un agente di Polizia. L’incidente intorno alle 11.30 circa, a Crecchio, sulla provinciale Maruccina, all’altezza di Villa Selciaroli. Il motociclo Ducati Monster condotto da un 39enne di Poggio Fiorito, agente in servizio presso il commissariato di Polizia di Lanciano, si è scontrato con un trattore agricolo condotto da un 86enne del luogo, mentre il mezzo agricolo era in fase di svolta per immettersi nella sua rimessa. Il motociclista ha riportato gravissime lesioni ed è stato elitrasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Mezzi sequestrati. Rilievi a cura della Radiomobile dei carabinieri di Ortona.

