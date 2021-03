Motori: il noleggio auto a lungo termine una soluzione sempre più in voga

Continua a far segnare numeri importanti il noleggio a lungo termine nel nostro Paese. Secondo gli ultimi dati nel 2020 circa 1 milione di vetture circolanti sul nostro territorio appartengono a questa formula. Un settore che dunque rappresenta circa il 25% dell’immatricolato in Italia e il 40% in valore. Inoltre, bisogna ricordare sempre che si tratta di auto Euro 6 o Euro 6D-Temp.

Quindi a basse emissioni. Per questo motivo, auspico che il governo pensi a delle “leve” sull’acquisto dell’usato, in modo che vadano a sostituire le Euro 1, 2 e 3 che oggi rappresentano ancora il 32% del parco circolante complessivo.

I motivi che spingono questo comparto sempre più in alto sono diversi. Come sono tanti i vantaggi riservati a chi sceglie il noleggio auto lungo termine privati e aziende. Per esempio, la maggior parte dei portali online che consente di noleggiare a lungo termine un veicolo, permette di farlo anche senza versare alcun anticipo. Ciò permette di non gravare sulle spese di persone che non hanno grandi possibilità economica nell’immediato.

Dal punto di vista delle detrazioni fiscali, il noleggio a lungo termine rappresenta una formula davvero vantaggiosa. Il canone, infatti, è composto due voci: una quota finanziaria e una quota servizi, ciò è ben visibile dalla fattura di locazione, con due voci distinte. Ovviamente, tutto dipende dall’uso che si fa del veicolo, ma si possono applicare delle deducibilità delle imposte dirette dei canoni, secondo determinate percentuali.

Per esempio, nel caso in cui il veicolo è destinato ad un uso essenzialmente come bene strumentale di un’attività o di un’impresa, oppure se è legato all’uso con finalità pubbliche, allora è possibile persino dedurre il 100% dell’importo della quota finanziaria e della quota servizi. Un vantaggio non da poco per chi utilizza il veicolo a noleggio a lungo termine per lavoro.

Il noleggio a lungo termine per privati

Sono sempre più i privati che si affidano a questa formula innovativa. Si tratta infatti di una formula flessibile che si adatta alle esigenze di tanti clienti diversi. Il noleggio a lungo termine comprende molte garanzie e servizi ad esclusione della spesa per il carburante. Nel canone sono contenuti tutti gli oneri amministrativi e assicurativi, oltre all’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria. Per questo motivo i contratti di questo tipo sono definiti all inclusive.

Per i privati, inoltre, il vero grande vantaggio economico del noleggio a lungo termine è proprio la certezza dei costi. Ipotizzando un canone mensile di 350€ per un totale di 48 mesi di noleggio, l’utente, escluso il carburante, saprà già con certezza quanto spenderà per la propria mobilità. Ricordiamo che nel canone è compresa sì l’autovettura ma anche un pacchetto servizi che spazia dall’assicurazione RCA, alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre il vantaggio per eccellenza del noleggio a lungo termine è il risparmio di tempo. In caso di sinistro, le compagnie si occuperanno di tutte le pratiche e forniranno una vettura sostitutiva se inserita in contratto. Cercare la migliore offerta assicurativa non sarà più necessario. Chi usufruisce del noleggio a lungo termine dovrà solo salire a bordo della propria auto e fare rifornimento.