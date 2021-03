Da 40 anni voce libera delle aree interne, l’Eco mensile torna in edicola

Fate presto, è il titolo con cui l’Eco cartaceo apre il nuovo numero. Chiaro il riferimento alla campagna vaccinale quale antidoto al maledetto Covid – 19. E alla pandemia, il mensile dedica uno speciale sugli ultimi accadimenti vissuti in alto Molise. Inoltre, nelle pagine all’interno, il quarantennale della voce del territorio nata il 16 marzo del 1981. I protagonisti dell’epoca, le curiosità e le strategie future da mettere in campo per dare sempre più risalto all’informazione delle aree interne. Ed ancora, interviste, sport, approfondimenti e tanto altro ancora in un numero tutto da leggere anche in formato online disponibile sul sito ecoaltomolise.net. Non resta che acquistare una copia. Buona lettura.

