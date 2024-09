Mtb Abruzzo Cup: le sfide di inizio autunno a Pescasseroli e a Collarmele

Dopo aver tirato il fiato per quasi due mesi ed essersi concessi una bella e meritata pausa estiva, sta per riprendere l’intensa attività del fuoristrada abruzzese dedicata alle granfondo e alle marathon con il circuito Mtb Abruzzo Cup, prossimo all’epilogo in due distinti appuntamenti che cadono ad inizio autunno.

Per la decima volta il borgo di Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, è sede dell’omonima Granfondo che il sodalizio Asd Pescasseroli Bike sta preparando e curando tutto nei minimi particolari. La gara si svolge domenica 22 settembre nell’alta Val di Sangro nella splendida conca adagiata tra i comuni di Pescasseroli ed Opi. Il percorso è lungo 50 chilometri e il dislivello è di circa 1.300 metri con partenza ed arrivo a Pescasseroli, la “capitale” del Parco Nazionale. Sulla stessa distanza anche la pedalata non competitiva da effettuarsi con e-bike. Da non sottovalutare le tre salite di Opi, Monte Tranquillo (fino a quota 1.600 metri) e quella di Cecetta, ma il resto del tracciato è tutto immerso in un paesaggio tra boschi e borghi storici. La quota di iscrizione ad oggi in vigore è di 35 euro e comprende: sistema di cronometraggio Cronotag, segnalazione del percorso, pacco gara, assistenza medica-sanitaria, rifornimenti, ristoro finale, lavaggio bici e premiazioni. Sul sito dedicato Gran Fondo MTB – Parco Nazionale d’Abruzzo (granfondoparconazionaledabruzzo.it) si possono trovare le informazioni complete su regolamento e modalità di iscrizione.

A Collarmele, nel territorio del Parco Eolico più grande d’Europa, giunge alla 18°edizione la Sentieri dei Lupi che ogni anno suscita ampi consensi ed apprezzamenti per essere la manifestazione di chiusura del circuito Mtb Abruzzo Cup ma anche il riferimento per altri circuiti di livello extra-regionale che stanno volgendo all’epilogo. Quest’anno i solerti organizzatori dell’Asd Collarmele Mtb offrono due opportunità di mettere alla prova gambe e fiato pedalando alle pendici del Sirente. Per domenica 29 settembre, confermato il percorso principale point to point di 54 chilometri (1.500 metri di dislivello) con salite impegnative, discese adrenaliniche e panorami mozzafiato. A questo si affianca il classic di 30 chilometri (940 metri di dislivello) con un dislivello contenuto e tratti tecnici alla portata di tutti. La quota di iscrizione in vigore è di 25 euro ma sarà possibile iscriversi in loco solo sabato 28 settembre con quota stabilita di 30 euro. Info organizzative complete a questo link https://www.sentierideilupi.it/regolamento/