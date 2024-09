Forzano il posto di controllo e si danno alla fuga: inseguiti e arrestati dai Carabinieri

Avezzano – Nella tarda serata di eri, durante un controllo alla circolazione stradale, la pattuglia del nucleo radiomobile intima l’alt a un’auto con a bordo due persone. Il conducente del mezzo, un 37enne del posto, schiva il controllo e accelera, ma viene raggiunto e bloccato dai militari che lo arrestano per resistenza a pubblico ufficiale. Stessa sorte per il passeggero, un 31enne straniero senza fissa dimora, che ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma non ha avuto nemmeno il tempo di allontanarsi dopo essere sceso dal mezzo in corsa che è stato fermato dai militari intervenuti.

Il controllo di polizia, nato nell’ambito di un piano di potenziamento dei servizi finalizzati a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, ha avuto inizio nel quartiere San Francesco. Il suo L’epilogo, dopo la rocambolesca fuga, nei pressi del centro cittadino, dove i due, tallonati dalla pattuglia, non hanno più avuto via di scampo e sono stati costretti a fermarsi. Immediata la perquisizione personale veicolare. Dall’abitacolo del mezzo è saltato fuori un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro. Il 37enne conducente dell’auto, oltre la resistenza, dovrà rispondere anche di porto abusivo di arma da punta e taglio.

L’esito dell’attività di polizia giudiziaria è stato messo a conoscenza del P.M. di turno presso la procura della Repubblica di Avezzano, il quale, nell’attesa dell’udienza di convalida davanti al gip dello stesso Tribunale, ha disposto il trattenimento in carcere dello straniero e i domiciliari per l’altro arrestato.