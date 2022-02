Museo costume d’epoca, Maria Teresa Di Lorenzo nominata direttrice onoraria

L’insegnante Maria Teresa Di Lorenzo è stata nominata direttrice onoraria del museo comunale delle civiltà e del costume d’epoca. La decisione è stata assunta all’unanimità dalla Giunta comunale di San Pietro Avellana. Il museo civico delle civiltà e del costume d’epoca, che ha sede presso i locali comunali di Via Fontana Grande in San Pietro Avellana, ospita una delle raccolte più ricche ed importanti relativa alla storia delle tradizioni locali e al costume tradizionale molisano nonché una raccolta di materiale fotografico d’epoca ideate e realizzate dall’insegnante Maria Teresa Di Lorenzo, già responsabile della Biblioteca Comunale. La medesima raccolta è stata integrata negli anni grazie al prezioso contributo dei cittadini sanpietresi sempre coordinato dall’insegnante Di Lorenzo e la stessa si è arricchita di una notevole quantità di reperti espressione della civiltà contadina, di costumi, di materiale archeologico, di libri e documenti.

«Atteso che è intendimento di questo ente intraprendere azioni di valorizzazione scientifica e turistica del museo anche attraverso la collaborazione specialistica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise. – si legge nella delibera di Giunta – Considerato che a Maria Teresa Di Lorenzo va riconosciuto il merito della nascita del museo civico e della costante dedizione all’arricchimento dello stesso che ha garantito una conservazione nel tempo di un eccezionale patrimonio storico culturale e che la stessa insegnante è ritenuta depositaria della fiducia di tutti i cittadini sanpietresi che nel corso dei decenni hanno donato gli oggetti per l’allestimento del museo e l’arricchimento della collezione; ritenuto doveroso esprimere un concreto segnale di riconoscimento dell’intera popolazione sanpietrese all’insegnante Di Lorenzo per la abnegazione profusa per la nascita del museo e per la successiva valorizzazione; propone di nominarla direttrice onoraria del museo stesso». Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, l’esecutivo ha reso attuativa la nomina, sia pure onoraria.