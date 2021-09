Musica ad alto volume dal bar in piena notte, sanzionato il titolare

I Carabinieri di Macchiagodena, impegnati in servizi notturni, sono intervenuti in questo centro storico verso le ore 01,45 poiché diversi residenti avevano segnalato musica ad alto volume provenire da un esercizio pubblico nonché la presenza di numerosi avventori all’esterno che chiacchieravano ad alta voce così disturbando il riposo della collettività. Per tali ragioni il responsabile del locale pubblico è stato segnalato alla locale A.G. per la specifica violazione di carattere penale.

