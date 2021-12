Musica, Agnone accoglie Ella Armstrong e i ‘Gospel Italian Singers’

Il teatro Italo Argentino di Agnone è pronto ad ospitare la cantante Ella Armstrong e i Gospel Italian Singers per uno spettacolo musicale dal clima festoso e natalizio. L’evento, in programma per il 28 dicembre dalle ore 17,00, è organizzato dalla Pro Loco di Agnone e dal Comune.

Il concerto affonda le sue radici nel genere del gospel, musica di derivazione religiosa che prevede alternanza fra versi del coro e versi del solista. L’ospite d’onore della serata, l’artista Ella Armstrong, già famosa a livello internazionale, si esibirà con la direzione del maestro Francesco Finizio.

Per Ella Armstrong si tratta di un ritorno in Italia dopo diversi anni. Nel Belpaese la cantante ha lavorato tra gli altri con Raffaele Pisu, Fausto Leali, Iva Zanicchi e altri nomi dello spettacolo ottenendo importanti successi.

“Un altro emozionante spettacolo fa tappa al Teatro Italo Argentino di Agnone. Volontà dell’Amministrazione comunale è quella di promuovere la cultura a 360 gradi. Il concerto gospel rappresenta un modo per i cittadini di scoprire un genere raffinato e sempre più diffuso in tutto il mondo. – ha commentato il sindaco Daniele Saia – Per noi è un onore accogliere nella nostra cittadina artisti come Ella Armstrong e i Gospel Italian Singers, invitiamo la cittadinanza a prendere parte all’evento”.

Lo spettacolo musicale prevede ingresso gratuito con controllo del Super Green Pass. Durante tutto il concerto gli spettatori dovranno indossare la mascherina Ffp2, come da disposizioni governative.