Gettata nel fiume dal marito, donna muore nel Vastese: l’uomo si è costituito in caserma

Un episodio di cronaca violenta che vede vittima una donna si è verificato in un comune del Vastese. Secondo quanto riportato dal quotidiano on line Zonalocale un uomo di Casalbordino avrebbe ucciso la moglie al termine di una lite. Successivamente lo stesso avrebbe gettato il corpo senza vita della donna nel fiume Osento, lungo la provinciale che conduce ad Atessa. Dopo aver commesso il fatto il pensionato si è costituito presentandosi spontaneamente presso la locale stazione Carabinieri. Sull’accaduto indagano i militari coordinati dalla compagnia di Ortona, competente per territorio.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI