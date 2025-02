Musica: al Teatro Savoia l’Italian Sinfonietta guidata da Patrick De Ritis

La stagione concertistica, organizzata dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis, prosegue sabato 15 febbraio alle 18,30 nell’incantevole scenario del Teatro Savoia con l’Italian Sinfonietta, guidata da Patrick De Ritis, direttore e solista.

L’ensemble di estrazione classica composto da tredici musicisti, eseguirà “Suono Italiano: da Verdi a Rota” con musiche di Verdi-Melchiori (Fantasia da Rigoletto); Donizetti/ Torriani (Divertimento sulla Lucia di Lammermoor, arrangiamento di Mangani per fagotto solista e piccola orchestra), al fagotto il solista Patrick De Ritis; Puccini/Mangani (Tosca Fantasy) e, infine, Rota (Ballabili da “Il Gattopardo” arrangiamento di Cellaro). Grazie alla collaborazione portata avanti tra l’Associazione Amici della Musica e il Liceo Statale Musicale Galanti sabato ci sarà l’Open Concert degli allievi di chitarra Alessia Di Criscio e Pietro Ferretti.

Italian Sinfonietta è un gruppo costituito da musicisti di indiscusso valore del panorama musicale abruzzese, ognuno dei quali proviene da esperienze musicali di livello nazionale ed internazionale, maturate sia in rinomate orchestre sinfoniche che in importanti formazioni da camera. La direzione musicale è affidata al maestro Patrick De Ritis, primo fagotto solista presso l’Orchestra Sinfonica di Vienna e docente presso il Conservatorio di Pescara. L’Italian Sinfonietta, oltre che presso importanti teatri Italiani, ha debuttato nel maggio 2023 presso la Ehrbar saal di Vienna, riscuotendo un enorme successo di pubblico a seguito del quale è stata invitata per una tournée nel 2024 in Cina e Corea.

L’Italian Academy Sinfonietta si propone l’obiettivo di promuovere la musica della grande tradizione italiana, che il mondo ci invidia, in Italia e all’estero e la divulgazione di questa tradizione musicale, con iniziative di alto valore artistico. Il gruppo è guidato da Patrick De Ritis, direttore e solista, già vincitore di Concorsi per il ruolo di 1° fagotto nell’Orchestra Regionale Toscana, la Rai di Napoli (A. Scarlatti), Il Teatro dell’Opera di Roma e invitato a collaborare come 1° fagotto con l’Orchestra della RAI di Roma, con la quale si esibisce molte volte come solista. Nel 1990 ha vinto l’International Chamber Music Competition a Martigny (Svizzera) e realizzato una serie di registrazioni per la Radio Svizzera. Nello stesso anno vince il concorso per 1° fagotto solista nei Wiener Symphoniker (Vienna). Insieme con questi ultimi ha suonato come solista in tutta Europa, Stati Uniti, Sud America, Cina, Giappone.

Ha inciso per la “SloArts” di Bratislava i concerti per fagotto e, inoltre, ha inciso anche per la “Symphonia” di Vienna. Le sue attività di solista si alternano con le sue apparizioni da direttore d’orchestra. Ha diretto numerose orchestre: L’Orchestra di Pesaro, L’Orchestra Sinfonica di Bari, L’Orchestra da Camera di Fiesole, l’Orchestra Razumovsky di Bratislava e l’Orchestra Matav di Budapest che lo ha premiato al concorso di direzione d’orchestra come miglior direttore. E’ anche fondatore e direttore artistico del gruppo di fiati “European Wind Soloists” con il quale ha inciso un cd per la NAXOS AMERICA. Dal 2000 collabora come direttore e solista con l’Orchestra Wiener Konzert-Verein (Orchestra da camera dei Wiener Symphoniker) con la quale si esibisce in tutto il mondo. E’ fondatore e direttore artistico dell’Orchestra da camera “Concertino Wien” composta dalle prime parti dei Wiener Symphoniker. In uscita sempre per la Naxos America un cd con i concerti di Rossini, Verdi e Paganini per fagotto e orchestra con il teatro di Wurzburg. È stato insignito dal ministro della cultura austriaca della nomina di Professore per la diffusione della musica classica nel mondo.

Nel 2014 ha inciso un cd con l’orchestra di Boston. Dal 2022 è fondatore, direttore musicale e solista dell’“Italian Sinfonietta”.

Biglietti Ingresso: intero € 14.00 – ridotto € 7.00

Info: 0874.416374