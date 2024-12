Natal a Calascio 2024 – Comunità, tradizione e innovazione

Il Comune di Calascio presenta la seconda edizione di Natal a Calascio, un evento organizzato dalla Cooperativa di Comunità Vivi Calascio. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio, promuovere la sostenibilità e rafforzare il senso di comunità attraverso un programma ricco di attività culturali, artistiche e ricreative.

L’evento si apre ufficialmente il 7 dicembre con una giornata ricca di appuntamenti dedicati a tutta la famiglia. Alle ore 11, il cuore del borgo si anima con l’apertura del mercatino natalizio al coperto, allestito in Piazza della Vittoria, dove sarà possibile trovare prodotti artigianali e idee regalo uniche. Nella stessa giornata, il borgo verrà impreziosito dalle installazioni artistiche realizzate in collaborazione con il Liceo Artistico Fulvio Muzi e l’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila, mentre al tramonto, le vie di Calascio brilleranno grazie all’accensione degli archi di luce, simbolo della magia del Natale.

Nel pomeriggio del 7 dicembre, i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale, vivendo momenti di gioia e divertimento. La giornata si concluderà con il concerto spettacolo del Trio 99, un’esibizione che promette di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera unica e suggestiva.

L’8 dicembre, il programma prosegue con il mercatino natalizio, che resterà aperto per tutta la giornata, offrendo ai visitatori un’occasione per immergersi nell’atmosfera del Natale. Nel pomeriggio, Babbo Natale tornerà a far visita ai bambini, accompagnato questa volta dallo spettacolo del Circo Pongo, a cura del clown Giulio Votta, che regalerà momenti di allegria e spensieratezza per grandi e piccini.

Queste prime due giornate rappresentano un momento fondamentale per dare il via al Natale a Calascio, un evento che mira a unire tradizione, cultura e innovazione, valorizzando il borgo e il suo patrimonio unico.