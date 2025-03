Nave Vespucci ad Ortona: la Regione finanzia un servizio navette per gestire il flusso di visitatori

Si è tenuta oggi, presso la Prefettura di Chieti, una riunione, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello, finalizzata a verificare le iniziative in atto da parte delle varie istituzioni coinvolte, relativamente alla presenza della nave Amerigo Vespucci presso il porto di Ortona, dove farà tappa dal 4 al 6 aprile prossimi, nel corso del Tour Mediterraneo già in itinere organizzato dal Ministero della Difesa. La Nave Vespucci e il Villaggio IN Italia saranno visitabili secondo un calendario in corso di perfezionamento.

Alla riunione hanno partecipato l’Assessore regionale ai Trasporti, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Ancona, il Commissario straordinario del Comune di Ortona, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e della Sezione di Polizia Stradale, il Comandante della Capitaneria di Porto di Ortona e i rappresentanti del Comando Interregionale marittimo Sud di Taranto, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco di Chieti, del R.O.A.N. della Guardia di Finanza e del Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara, nonché i rappresentanti del Servizio 118 della ASL 2, dell’ANAS, di RFI e Trenitalia, della Azienda di Trasporto T.U.A., di Autostrade per l’Italia, e dell’Agenzia Ninetynine.

Durante l’incontro si è preso atto delle misure in via di predisposizione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale, per la limitazione dell’accesso e della fruizione del porto nei predetti giorni e da parte del Comune di Ortona, per l’individuazione di alcune aree di parcheggio, presso le quali sostare possibilmente per un periodo limitato, coincidente con il tempo necessario alla visita dell’imbarcazione, al fine di favorire il turn over dei veicoli in sosta.

Dalle aree adibite a parcheggio sarà possibile raggiungere il porto attraverso un servizio di navette istituito dal Comune di Ortona, grazie al finanziamento della Regione.

Inoltre, attesa la vicinanza della stazione ferroviaria, dove sostano anche le autolinee, i concessionari di servizi pubblici, Trenitalia e TUA, sono stati sollecitati ad incrementare opportunamente le corse.

Peraltro, l’utilizzo del servizio pubblico, considerato il limitato numero di posti comunque disponibili nei parcheggi, data la conformazione e le dimensioni del Comune di Ortona, costituisce un sistema essenziale per agevolare i partecipanti, evitando il rischio di congestionamento della rete stradale cittadina ed extra urbana.

Si è preso atto che i visitatori una volta raggiunto il varco d’accesso, da cui sarà consentito l’ingresso solo previa prenotazione sul sito dedicato all’evento, dovranno percorrere, attese le caratteristiche del porto di Ortona, commerciale e dunque non vocato al traffico passeggeri, circa un chilometro a piedi per raggiungere il punto di approdo della nave e il Villaggio IN Italia, l’iniziativa voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, a cui hanno aderito 12 Ministeri, prodotta da Difesa Servizi, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy, portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.

Un’esperienza che, nei cinque continenti, ha coinvolto oltre 400.000 visitatori. Nel corso della riunione sono state, tra l’altro, esaminate anche le attività in corso da parte della società incaricata da Difesa Servizi di organizzare l’evento, per regolamentare l’afflusso dei visitatori all’interno dell’area portuale e del Villaggio IN Italia.