Ndocciata, dalla Polizia di Stato arriva anche la Lamborghini Urus: aprirà la sfilata di fiamme

Grande Ndocciata: ad aprire la sfilata dei portatori delle cinque contrade di domani ci sarà la Lamborghini Urus Performante della Polizia di Stato.

“Un simbolo di italianità, orgoglio nazionale e senso di appartenenza che contribuirà a rendere l’evento ancor più memorabile – dichiarano dal Comune alto molisano -. Grazie all’intervento del questore di Isernia, Davide Della Cioppa, questa straordinaria vettura sarà presente alla manifestazione, sottolineando il connubio tra eccellenza tecnologica e servizio pubblico”.

La Lamborghini Urus Performante, concessa in comodato d’uso gratuito dalla casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese alla Polizia di Stato, rappresenta il sesto modello Lamborghini entrato nella flotta della Polizia Stradale. La Urus Performante è spinta da un motore 4.0 V8 biturbo non elettrificato, capace di erogare 666 cavalli e 850 Nm di coppia. Prestazioni mozzafiato che le permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi e raggiungere una velocità massima di 306 km/h. Questi numeri impressionanti non sono però solo motivo di vanto tecnico: il Super SUV è stato progettato anche per svolgere servizi speciali, come il trasporto sanitario urgente di organi e plasma, affiancandosi all’iconica Huracán LP610-4.

Gli appassionati e i curiosi potranno ammirare l’auto già dalla tarda mattinata del 14 dicembre. La Lamborghini Urus sarà esposta in Piazza Giovanni Paolo II, dove il personale specializzato della Polizia di Stato sarà a disposizione per fornire informazioni sulle dotazioni del veicolo e sui servizi a cui è destinato. La presenza della Urus Performante alla Grande Ndocciata non è solo un omaggio al made in Italy, ma anche un tributo a un evento che celebra la cultura e le tradizioni del nostro Paese.