Scuola: Anna Paolella è la nuova dirigente dell’ambito territoriale della Provincia di Isernia

Anna Paolella è la nuova Dirigente dell’Ambito Territoriale della Provincia di Isernia per l’Ufficio Scolastico del Molise. Prenderà servizio attivo nella sede provinciale dell’USR in via Berta a Isernia da martedì 17 dicembre.

Classe 1971, Anna Paolella ha rivestito il ruolo di Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Lombardo Radice” di Bojano, negli anni scorsi a Castiglione Messer Marino (CH) e, attualmente, è incaricata quale Dirigente tecnico dell’USR Molise. La nuova “Provveditrice” affiancherà l’attuale Direttrice dell’USR, Maria Chimisso, in tutte le attività di governance del settore dell’Istruzione in Molise. Anna Paolella ha lavorato anche dal 2008 al 2014 nella Direzione dell’USR Molise a Campobasso dove ha svolto compiti legati allo sviluppo e all’attuazione dell’Autonomia scolastica e ha ricoperto, inoltre, il ruolo di docente a contratto e tutor organizzatore nella Facoltà di Scienze della Formazione primaria dell’UNIMOL.

«Mi complimento con la nuova Dirigente. La sua nomina è un arricchimento, non solo per la provincia di Isernia, ma per l’intera Comunità scolastica regionale. – ha detto la Direttrice dell’USR Molise, Maria Chimisso – Confidiamo sulle sue preziose capacità e sulla sua leadership per affrontare, insieme, tutte le prossime sfide a cui la scuola è chiamata a rispondere».

«Sono onorata di tale prestigioso incarico. – ha commentato la neo Dirigente Paolella – Metterò a disposizione della nostra meravigliosa Comunità scolastica tutte le mie competenze, la mia passione e il mio impegno, affinché possa ulteriormente crescere e prosperare dal punto di vista educativo, formativo e organizzativo».