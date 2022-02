Nel locale con un green pass altrui, denunciati due giovani del Vastese

Due giovani vastesi hanno esibito agli agenti del commissariato di Vasto dei green pass appartenenti a persone diverse. Scoperti, sono stati denunciati per il reato di sostituzione di persona e falsa attestazione a pubblico ufficiale, inoltre sono stati sanzionati per violazione della normativa anti contagio con 400 euro a testa. Sempre nell’ambito di tali controlli il commissariato di pubblica sicurezza di Vasto ha disposto la chiusura per cinque giorni di un bar perché al suo interno è stato trovato un cliente, intento a consumare, privo del prescritto green pass. Infine al titolare di un bar del centro storico di Vasto è stata contestata una sanzione amministrativa di oltre mille euro perché aveva in funzione apparecchi di intrattenimento prima delle ore 10 in violazione delle disposizioni del Questore di Chieti.

