Nemmeno un cane a messa… ma in Alto Molise non è sempre vero

«Meno male che oggi a messa non si può dire che non c’era nemmeno un cane… siano rese grazie a Dio». E’ l’ironico commento di don Francesco Martino, parroco di Belmonte del Sannio, che ha fotografato, come prova, che lì in parrocchia almeno qualche cane la sua messa la segue. E non è un modo di dire, ma proprio un cane, in carne e ossa e pelo, che ha preso parte, insieme ad una manciata di persone, alla celebrazione eucaristica. Una simpatica fotonotizia che mostra, tuttavia, la realtà dei piccoli centri montani, dove lo spopolamento progressivo svuota anche le chiese.

