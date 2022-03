Neve: contrade Sant’Onofrio isolate, la denuncia di Tonino Scampamorte

Tutte le contrade in agro di Sant’Onofrio sono bloccate a causa della neve che sta cadendo in queste ore. Inoltre, mi risulta che diversi mezzi invece di uscire per liberare abitazioni, stalle e attività produttive, siano parcheggiati nei garage del Comune. Reputo tutto ciò inammissibile per un paese di montagna dove le precipitazioni odierne erano annunciate da tempo. E’ quanto denuncia l’ex assessore all’Agricoltura del Comune di Agnone, Tonino Scampamorte che punta il dito verso la giunta Saia “incapace – a suo dire – di gestire in maniera efficiente il piano neve”

