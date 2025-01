Neve in Alto Vastese: rispediti a casa gli studenti pendolari, scuolabus “scortato” dai Carabinieri

Neanche il tempo di arrivare in aula, presso l’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, che gli studenti pendolari di Schiavi di Abruzzo, alunni delle medie, delle elementari e asilo, sono stati rispediti a casa.

Lo scuolabus da Schiavi e frazioni è partito regolarmente questa mattina, ma giunto a scuola a Castiglione, in accordo con il personale scolastico e sentiti i genitori, si è deciso di rientrare immediatamente, proprio in considerazione delle condizioni meteo avverse e delle previsioni in peggioramento.

Al momento, sul comprensorio interno del Vastese, sono caduti pochi centimetri di neve, ma le temperature sono molto basse, ben al di sotto dello zero, e dunque è concreto il rischio di formazione di ghiaccio sulle carreggiate, nonostante i mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia siano in azione dalle prime luci dell’alba.

Lo scuolabus di Schiavi ha così ripreso a bordo gli alunni ed è rientrato in sede. Una pattuglia dei Carabinieri, al comando della vice brigadiere Maria Teresa Pozzuto, già in servizio di controllo sul territorio, avuta notizia del rientro anticipato dello scuolabus, è andata incontro al mezzo di trasporto comunale garantendo la propria presenza e assicurando che il trasporto avvenisse senza alcun pericolo per i bambini e ragazzi.

Intanto, per quanto di competenza, l’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino ha comunicato che «a causa delle condizioni meteorologiche avverse, con particolare riferimento alla presenza di neve e ghiaccio sulle strade, il servizio scuolabus sarà sospeso nella giornata odierna, lunedì 13 gennaio 2025. Invitiamo la cittadinanza a prestare la massima prudenza negli spostamenti. Grazie per la collaborazione».