Cane da caccia bloccato su un costone roccioso, necessario il recupero da parte dei Vigili del fuoco

Un segugio maremmano di tre anni, mentre era con il padrone a caccia sulle montagne di Rocchetta al Volturno (IS), probabilmente inseguendo un animale selvatico, è rimasto bloccata su una parete scoscesa in ambiente particolarmente impervio.

Il cane da caccia, non riuscendo a scendere, ha trovando rifugio in un anfratto della roccia. Per il recupero del segugio sono intervenuti i Vigili del Fuoco, dopo la richiesta di soccorso da parte del proprietario dell’ausiliario.

In un primo momento le squadre, dopo aver raggiunto la base della parete rocciosa dove era bloccato il cane, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero Drago VF 158 del Nucleo di Pescara, che pur arrivato sul posto non ha potuto operare anche a causa delle condizioni meteo avverse e del punto non favorevole per il recupero in sicurezza.

L’elicottero comunque ha permesso l’esatta localizzazione del cane che si era intanato in un anfratto della roccia. Successivamente, quando le condizioni meteo sono migliorate, le squadre Speleo Alpino Fluviali dei Vigili del Fuoco di Isernia sono riuscite a raggiungere il cane. Lo hanno imbragato e portato alla base della parete consegnandolo sano e salvo al proprietario.