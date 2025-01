Neve in arrivo, il Comune: «Non lasciare le auto in sosta per non intralciare i mezzi spazzaneve»

L’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino ricorda a tutti i cittadini che, «in caso di abbondanti nevicate, sarebbe auspicabile ove possibile parcheggiare le automobili in modo da non ostacolare il lavoro dei mezzi spazzaneve e spargisale».

Una raccomandazione, vista l’allerta meteo e il maltempo in arrivo, finalizzata a «garantire la sicurezza e l’efficacia delle operazioni di sgombero neve» e soprattutto «evitare situazioni di intralcio per il transito dei mezzi di soccorso e delle emergenze».

Dal Comune invitano i cittadini a sfruttare i parcheggi pubblici messi a disposizione tra cui:

Piazza della Repubblica

Piazza Martiri di Via Fani (Pesa)

Parcheggi pubblici presso il piazzale antistante il Palazzetto

Parcheggi in Via Felice Lonzi

Parcheggi su Viale Indipendenza (C.da Padulo)

Parcheggi Piazzale Distretto Sanitario



«Utilizzare queste aree contribuirà a mantenere le strade libere e a garantire interventi rapidi e sicuri. – chiudono dal Municipio – Confidiamo nella vostra collaborazione per assicurare il funzionamento regolare delle operazioni e la sicurezza di tutti».