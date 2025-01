Università del Molise: la professoressa Grignoli eletta nella Società di Sociologia

Ancora un ruolo di rilievo per l’Università degli Studi del Molise all’interno dell’Associazione italiana per la Sociologia (Ais). La professoressa Daniela Grignoli, presidente della filiera dei corsi di laurea in Servizio sociale del Dipartimento Unimol di Economia, è stata eletta componente del Consiglio scientifico della sezione Studi di genere dell’importante società istituita nel 1982.

Una partecipazione attiva in un ambito di indagine e ricerca che richiede continue riflessioni e produce nuove categorie di analisi. Gli studi di genere infatti consentono di ripensare tematiche e questioni proprie della disciplina sociologica come la socializzazione, la famiglia, la divisione del lavoro, la devianza, i processi di naturalizzazione e di alterizzazione, la rappresentanza politica, la cittadinanza, lo Stato, il nazionalismo.

L’Ais accoglie sociologi con diverse specializzazioni, prospettive teoretiche e metodologiche e contribuisce allo sviluppo degli studi e della ricerca sociologica in Italia, promuovendo gli interessi culturali e professionali dei suoi soci. L’ Ais è inoltre membro collettivo dell’International Sociological Association e dell’European Sociological Association.

https://www.ais-sociologia.it/studi-di-genere