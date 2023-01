Nevica sul comprensorio Alto Vastese e Molise, mezzi spazzaneve subito in azione

Sta nevicando, come da previsioni meteo, sul comprensorio interno del Vastese e dell’Alto Molise. I mezzi spazzaneve sono già entrati in azione e stanno mantenendo aperte le maggiori vie di collegamento, tuttavia la raccomandazione delle autorità è di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario.

Una vasta area depressionaria, che si estende dai settori più settentrionali europei fino alle coste del Nord Africa, fa affluire masse di aria fredda di origine polare sul Mediterraneo, favorendo oggi una rapida ciclogenesi sul Mar di Sardegna, in progressione verso il Tirreno centro-meridionale. Si prevedono, quindi, precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su tutte le regioni centro-meridionali, con nevicate fino a quote collinari al Centro e su parte dell’Appennino meridionale. La ventilazione risulterà molto intensa dai quadranti occidentali su Sardegna e regioni meridionali, dai quadranti settentrionali al Nord e su parte del Centro peninsulare, con temperature in generale calo. Nel fine settimana la vasta circolazione depressionaria continuerà ad interessare l’Europa centrale e il Mediterraneo, prolungando la fase di maltempo invernale sul nostro Paese, con il persistere di fenomeni, anche nevosi, al Centro-Sud, specie sul versante adriatico.



Venerdì 20 gennaio 2023Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati.

Nevicate: al di sopra dei 400-600 m in abbassamento dalla sera/notte fino ai 200-400 con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.Temperature: : in locale sensibile diminuzione.Venti: localmente forti settentrionali.

Mari: molto mossi.

Sabato 21 gennaio 2023

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nevicate in calo fino a 200-400 m, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.Temperature: massime in locale sensibile diminuzione.Venti: forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca sulle aree adriatiche.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Tendenza per il fine settimana: tempo instabile con precipitazione in progressiva diminuzione nella mattinata.