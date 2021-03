Nevica sul comprensorio montano del Vastese e dell’Alto Molise. L’accumulo di neve, al momento, non è significativo, si attesta intorno ai venti centimetri nei centri più in quota. Mezzi spazzaneve in azione per garantire la viabilità sulle maggiori arterie di collegamento a gestione provinciale.

Una vasta saccatura, estesa su gran parte del Continente europeo, determinerà una moderata fase di maltempo sull’Italia meridionale ancora per tutta la giornata di domani. L’afflusso di correnti fredde nord-orientali richiamate dalla bassa pressione, nel contempo, causa deboli nevicate a quote basse sui versanti adriatici centrali, in un contesto di ventilazione settentrionale piuttosto sostenuta. Mercoledì, si assisterà ad un deciso miglioramento con contestuale attenuazione della ventilazione settentrionale.

Le autorità raccomandano di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario, avendo sempre le dotazioni invernali.