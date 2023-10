Nicola Iaciancio guadagna la meritata pensione, gli auguri dalla famiglia e dagli amici di Agnone

Quarantuno anni in divisa a servizio dello Stato e dei cittadini. Meritata pensione per Nicolantonio Iaciancio, classe ’63, originario di Agnone, e in forza da anni presso la sezione Polfer di Termoli. A lui gli auguri più sentiti per il traguardo raggiunto, arrivano dai familiari, parenti e amici di Agnone, ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco online.

