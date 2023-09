Niente alcol per le donne in gravidanza, la campagna informativa della Asl

Il 9 settembre si celebra, dal 1999, la Giornata mondiale della Sindrome Feto-alcolica e disturbi correlati, per aumentare la consapevolezza sui rischi legati all’alcol in gravidanza. In occasione della ricorrenza, sabato prossimo l’Unità operativa Ser.D, il Servizio di Assistenza Consultoriale, l’Area Ostetrica del SAPS e il Dipartimento Materno Infantile allestiranno info points presso gli ingressi degli Ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto, sedi dei Punti nascita, dove verranno forniti informazioni e materiale informativo riguardante l’argomento.

L’iniziativa di sensibilizzazione si colloca nell’ambito delle attività di Health Literacy previste nel Piano Aziendale Prevenzione 2021/2025 intitolato ” Mamma beve – bimbo beve – aumentare la consapevolezza sul fattore di rischio alcol per prevenire i disturbi dello spettro fetale alcolico (Fasd) nella popolazione in condizioni di vulnerabilità”.

Nell’occasione viene anche data diffusione al video realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità “Quanto fa male bere alcol in gravidanza”, scaricabile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=9H_K3byjWds

A seguire i link per Serd e Assistenza Consultoriale



https://www.info.asl2abruzzo.it/assistenzaterritoriale/servizio-di-recupero-tossicodipendenti-sert.html

https://www.info.asl2abruzzo.it/assistenzaterritoriale/medicina-consultoriale.html