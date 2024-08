No all’autonomia differenziata, il Pd di Agnone si mobilita per la raccolta firme

Per tutta la durata del mese di agosto il Circolo PD “Libero Serafini” di Agnone e la CGIL Abruzzo Molise, insieme a un gruppo di attiviste e attivisti per il “NO all’autonomia differenziata”, sarà presente in Piazza Giovanni Paolo II per raccogliere le firme a sostegno del referendum per l’abrogazione della legge 26 giugno 2024, n. 86, intitolata “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

Ne dà notizia, con un comunicato inviato alla stampa, il Circolo PD “Libero Serafini” di Agnone.

«La Legge sull’autonomia differenziata va abrogata perché mira a dividere l’Italia in tante piccole realtà, accentuando i divari territoriali e aumentando le diseguaglianze sociali, con particolare danno per lavoratori, pensionati, giovani e donne. – spiegano dal circolo del partito democratico agnonese – Una legge che punta il dito specialmente contro i territori svantaggiati del meridione colpendo i servizi essenziali. Serve un’Italia unita e solidale, che faccia del sistema di Welfare la propria forza, che sappia mettere tutti i suoi cittadini nelle stesse condizioni di vivere, formarsi, lavorare, muoversi, curarsi. Per sostenere questa causa, ci trovate in Piazza Giovanni Paolo II ad Agnone».