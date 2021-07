No vax: tensione in Abruzzo, cordone della Polizia tiene a bada i dimostranti

(ANSA) – PESCARA, 24 LUG – Alta tensione con i no vax a Pescara: i manifestanti contro il green pass hanno aggredito “non solo verbalmente” il gazebo e il tavolo di Forza Italia presente in Corso Umberto dove i dirigenti del partito stavano raccogliendo le firme per il referendum sulla Giustizia. Come racconta all’ANSA il senatore Nazario Pagano “la libertà di pensiero e di manifestazione è consentita, ma nei limiti del rispetto delle libertà degli altri. Gli atti di violenza che abbiamo subito sono stati prontamente fermati dalle forze di polizia, ma non mi era mai capitata una cosa simile”.

Al tavolo della raccolta firme erano presenti anche il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri e il sindaco di Pescara Carlo Masci e l ‘onorevole Antonio Martino. (ANSA).

