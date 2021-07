Tiro a cinquecento metri: Pasqualino Valerio fa valere l’esperienza e vince la prima gara del torneo “Auro d’Alba”

Parte il torneo estivo “Auro d’Alba” con carabine su bersagli posti alla distanza di cinquecento metri. Il campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo ha ospitato, nella giornata di oggi, la prima gara valevole per il torneo a cinquecento metri. Un evento sportivo, di complessive quattro gare, che ha richiamato tiratori dal Molise, dall’Abruzzo, dalle Marche e dal Lazio.

Affatto scontata la classifica finale, vista la difficoltà data dal vento che lungo la traiettoria dei cinquecento metri cambiava direzione almeno due volte. All’esito delle prove, considerando la somma dei punteggi dei due migliori bersagli, sale sul primo gradino del podio Pasqualino Valerio di Oratino (CB) con il punteggio di 98 su 100 e quattro mouches.

Sfida nella sfida per stabilire la seconda posizione tra i due tiratori Gianni Conti di Palmoli e Luca Rossi di Campobasso. Alla fine la medaglia di argento è toccata a Conti, con il punteggio di 95 su 100 e sei muches, che ha così superato di pochissimo l’altro tiratore, Rossi, che invece con il punteggio di 94 su 100 e sette mouches si è piazzato sul terzo gradino del podio.

Dopo la premiazione, con i gadget messi a disposizione dall’armeria “Il Tempio di Ares” di Chieti, tutti i partecipanti si sono intrattenuti per il pranzo sociale a base di apprezzatissimi hamburger di cinghiale. E domenica prossima si torna già sul campo in quota per la seconda gara del torneo a cinquecento metri “Auro d’Alba“.