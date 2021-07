Noleggio automezzi, evasione totale: sequestri per 350mila euro

I militari della Finanza della compagnia di Campobasso hanno dato esecuzione ad un sequestro cautelativo, disposto dal Gip Roberta D’Onofrio, per un importo di circa 350mila euro, nei confronti di una società operante nel settore del noleggio automezzi ed attrezzature. La società in parola, all’esito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, risulta avere evaso completamente due annualità d’imposta, avendo omesso di presentare le dichiarazioni ai fini Iva e altre imposte, violando le disposizioni in tema. Le attività di sequestro, tra beni e disponibilità varie, hanno interessato oltre al Molise anche la vicina Campania.

