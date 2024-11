“Non mi maschero”, a muso duro contro i bulli a suon di musica

«Raccontare la forza interiore di un ragazzo che non si lascia vincere dai bulli, con la speranza di regalare la sua energia a tanti altri cuori».

Da qui prende spunto il testo “Non mi maschero” che dà vita anche all’omonima band musicale composta da tre amici montaquilani che vede alla voce Achille Volpe, autore anche del testo, Manuel Zaccarella che alla chitarra ha creato la musica e Loris Staffieri che con la sua tastiera ha dato vita al tappeto di suoni.

Testo che nasce da una storia vera, che vede un ragazzo obeso quotidianamente sbeffeggiato dagli altri alunni all’interno dell’istituto scolastico frequentato anche dal cantante della band.

Un episodio rimasto rimasto ben impresso nella sua mente tant`è che diversi anni dopo, a seguito di un altro episodio avvenuto nel contesto lavorativo del cantante ha spronato, lo stesso, a scrivere il testo “Non mi maschero”.

«Il brano l’ho scritto in meno di mezz’ora; – spiega l’autore – la sua struttura inizia e finisce con una cadenza parlata, che vede il soggetto principale “Antonio” che finalmente trova il coraggio di parlare e raccontare la sua storia, con l`auspicio e la speranza finale di aver donato forza ad altri cuori, togliendo quella maschera interiore che tante volte non permette di esprimere le proprie emozioni e paure finendo per essere sopraffatti».