Non si ferma all’alt e fugge: inseguito e arrestato dai Carabinieri

San Benedetto dei Marsi e Avezzano – Serata movimentata, quella di ieri, per due pattuglie dell’Arma che si pongono all’inseguimento del conducente di un’auto che non rispetta l’alt e fugge via a velocità elevata. L’uomo, un 33enne, viene raggiunto e bloccato dai militari intervenuti, che lo arrestano per resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto inizia nel centro abitato di San Bendetto dei Marsi quando la pattuglia della locale stazione, durante un controllo stradale, intima l’alt a un veicolo in transito. L’uomo alla guida rallenta, ma, invece di accostarsi, inizia a una “folle” fuga lunga tutta la piana del Fucino. L’inseguimento si conclude dopo qualche munito grazie anche all’intervento di una seconda pattuglia, che intercetta il fuggitivo lungo la Circonfucense. L’uomo alla guida viene costretto a fermarsi, l’auto finisce fuori strada e termina la corsa all’interno di un terreno.

Vani i tentativi di continuare a la fuga a piedi, raggiunto e bloccato in mezzo alla campagna, il 33ene è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante la conseguente perquisizione personale e veicolare, i militari operanti rinvengono e sequestrano un bilancino di precisione e la somma contante di circa 250 euro. L’arrestato è stato messo subito a disposizione del p.m. in turno alla procura della Repubblica di Avezzano, che ha disposto il trasferimento in carcere. Nelle prossime ore si terrà l’udienza di convalida davanti al gip del tribunale avezzanese.