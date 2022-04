Non si ferma all’alt: fugge, ma resta bloccato nel fango. Positivo alla cocaina, denunciato

Non si ferma al controllo dei Carabinieri e si dilegua; denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I carabinieri del reparto Radiomobile di Ortona hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Chieti per guida sotto l’effetto di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale un 30enne operaio di Tollo già con diversi precedenti. Qualche notte fa l’equipaggio del Radiomobile ha incrociato un’Alfa che procedeva a forte velocità lungo la provinciale per Tollo e gli hanno intimato di fermarsi. Il conducente anziché arrestare la sua andatura, ha accelerato ed ha costretto l’equipaggio ad inseguirlo a lungo fino a quando l’auto ha imboccato una strada di campagna dove è rimasta impantanata nel fango.

L’uomo ha tentato la fuga a piedi, ma è stato subito bloccato dai Carabinieri e nel tentativo di dimenarsi, ha provocato lievi ferite ad uno dei due operanti. L’uomo è apparso subito alterato ed è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto alle analisi tossicologiche, che hanno riscontrato la positività alla cocaina. Oltre alla denuncia in stato di libertà, i Carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida e contestato una serie di infrazioni al codice della strada.