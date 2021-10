Notebook agli studenti del primo anno, così l’amministrazione sostiene la scuola

Nella palestra dell’Istituto Tecnico Economico “G. Spataro” di Gissi, nei giorni scorsi, la cerimonia di consegna dei notebook agli studenti del primo anno, in un clima di allegria ed emozione.

Gli assessori Maresa D’Annunzio, in rappresentanza del sindaco, Lino D’Ercole e Mattia Basilico, insieme alla dirigente scolastica, Aida Marrone, hanno salutato gli studenti, i genitori, i docenti presenti ed hanno proceduto ad affidare a ciascun alunno un dispositivo di supporto agli studi, da utilizzare sia a scuola sia a casa, per l’intera durata del corso di studi.

L’iniziativa è compresa negli accordi contenuti nel protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune e dall’Istituto omnicomprensivo di Gissi, che prevede altre agevolazioni per i neo iscritti: un bonus per l’acquisto di libri e materiali didattici e un rimborso fino al 70% dei costi sostenuti per i trasporti pubblici da parte delle famiglie degli studenti pendolari. Gli Assessori hanno invitato i ragazzi e le ragazze a fare buon uso dei notebook, per la loro crescita culturale, e ad impegnarsi sempre con passione negli studi.

Dopo i ringraziamenti della Dirigente scolastica al Sindaco, Agostino Chieffo, e a tutta l’Amministrazione comunale di Gissi, che da sempre sostengono con disponibilità la Scuola e le fanno sentire la propria vicinanza, una foto di gruppo conclude la mattinata.