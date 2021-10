Marijuana negli slip, scatta la denuncia per detenzione ai fini di spaccio

Pur non potendosi parlare di vera e propria “movida”, l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Bojano è sempre stata molto alata sui luoghi maggiormente frequentati dai giovani del posto. Attenzione che non si è mai attenuata sull’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche, cui alle campagne di sensibilizzazione per prevenire incidentalità stradale che a volte può assumere connotati preoccupanti.

Tra i luoghi maggiormente frequentati dai giovani del centro matesino vi è sicuramente il largo Duomo, ove si sono registrati alcuni episodi spiacevoli, segnalati da astanti e residenti. L’intervento progressivo dei Carabinieri ha permesso di individuare, nell’ambito di mirati controlli, un giovane residente di 24 anni, che alla vista della “gazzella” assumeva un atteggiamento immotivatamente nervoso, che non è passato inosservato all’occhio attento dei militari.

La perquisizione personale ha consentito il rinvenimento di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana che il giovane occultava negli slip. Nell’abitazione, dove i Carabinieri decidevano di estendere l’attività

perquisitiva, il giovane custodiva diversi involucri della medesima sostanza, per un quantitativo di circa 15 gr. Immediato il deferimento all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio, anche nella considerazione che il

luogo è spesso ritrovo di giovani e giovanissimi, anche fino a tarda ora.