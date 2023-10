Novantenne scomparsa: la Prefettura dirama la foto segnaletica, le ricerche vanno avanti con i droni

Nel pomeriggio di ieri, la Compagnia Carabinieri di Larino ha comunicato l’allontanamento della signora Conti Annita, nata a Trivento il 27.02.1934, residente in Civitacampomarano. La Prefettura ha immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, con il concorso di tutti gli enti del soccorso. Le ricerche, proseguite per tutta la notte, sono tuttora in corso, anche con l’ausilio di unità cinofile e droni.

Della signora Conti non si hanno più notizie certe dalle ore 13 circa di ieri, quando la predetta si è allontanata dalla propria abitazione. Per un supporto nelle ricerche e per la più ampia diffusione, si pubblica la foto della persona:

Si riporta anche la descrizione sommaria della signora Conti che, al momento dell’allontanamento, indossava un pantalone di colore nero, un maglioncino di colore nero con maniche a 3 /4, con una vestaglietta di colore blu con pallini o fiorellini chiari e delle pantofole chiuse.

Altezza 1,55 mt circa; peso 45 kg circa; corporatura piccola.

Chiunque la individui è invitato a contattare con ogni urgenza i numeri di emergenza 112.