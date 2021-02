Nozze di diamante per Ninni e Giorgio Sabelli, augurissimi dalla redazione

Nozze di diamante oggi per Ninni e Giorgio Sabelli. Una vita fatta di amore e comprensione tutta dedicata ai figli. “Sessant’anni possono non sembrare molti ma se parliamo di matrimonio allora sono tantissimi” questo il pensiero dei figli Luca, Maria e Giovanna che insieme ai nipoti Francesco e Federico formulano gli auguri più cari agli sposi.

Era l’8 febbraio del 1961 quando Ninni e Giorgio si scambiarono il fatidico “Si” a Roma nella chiesa di Santa Croce al Flaminio.

Auguri agli sposi anche da parte della nostra redazione per un cin cin speciale da bissare per le nozze di ferro.

