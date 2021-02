Covid, la Asl: «Allerta alta a Chieti e area metropolitana»

Buoni i risultati ottenuti con il test di massa, ma l’allerta resta alta nell’area metropolitana. Si tirano le somme dopo l’ultima tornata di Screening per via dei nuovi positivi identificati non solo con i tamponi rapidi ma anche con il molecolare: questa mattina sono altri 25 a Chieti e 15 a Francavilla, ragione per la quale restano attive alcune postazioni per tutta la settimana, come anche a San Giovanni Teatino, dove tutti possono andare o tornare nuovamente a farsi testare con gli antigenici. Domani la situazione epidemiologica sarà oggetto di analisi nel corso della riunione in Prefettura con i componenti del tavolo permanente “Salus et spes”. Nel week end appena trascorso sono stati eseguiti 25.686 test, di cui 148 risultati positivi.

Più che soddisfacente, comunque, la risposta dei cittadini in termini di partecipazione alla campagna ad ampio raggio e di gradimento per l’organizzazione messa in campo, frutto di una stretta collaborazione tra Comuni, Asl, Protezione Civile e mondo del volontariato.

«Se abbiamo avuto successo è perché tutti hanno profuso un grande impegno – sottolinea il Direttore generale della Asl Thomas Schael – ed è doveroso ringraziare i Sindaci e gli operatori che hanno offerto un contributo, sia di tipo professionale che organizzativo, che a Lanciano, in particolare, ha visto un coinvolgimento ampio grazie al lavoro svolto da Manola Rosato, Direttore del Distretto sanitario. Ugualmente da evidenziare l’importanza del coordinamento di tutte le sedi di Screening, che la Asl ha affidato al Servizio Qualità, diretto da Maria Di Sciascio. Senza trascurare il contributo offerto dall’Ordine dei Medici, con a capo Lucilla Gagliardi. I numeri del contagio, però, non ci lasciano tranquilli: se sono ancora contenuti nei territori, specie delle aree interne, a Chieti e nell’area di confine con Pescara sono di segno diverso e suscitano legittime preoccupazioni. Restano, pertanto, strettamente monitorate queste località. Ai residenti chiediamo di continuare a collaborare con la sanità pubblica: quanti sono entrati in contatto con persone positive chiedano al proprio medico di eseguire un tampone molecolare ai Drive-In, mentre gli asintomatici possono affidarsi ai tamponi rapidi che continuiamo a fare per tutta la settimana nelle città più a rischio».

Questi i numeri complessivi dello Screening nelle giornate 6-7 febbraio:

Casalbordino 1.022 tamponi (0 positivi)

Chieti 8.020 tamponi (47 positivi)

Civitella M.R. 275 tamponi ((0 positivi)

Fossacesia 828 tamponi (0 positivi)

Lanciano 5.297 tamponi (29 positivi)

Lentella 307 tamponi (0 positivi)

Monteodorisio 597 tamponi (1 positivo)

Palmoli 292 tamponi (15 positivi)

Roccamontepiano 870 tamponi (1 positivo)

Roccascalegna 601 tamponi (5 positivi)

Taranta Peligna 69 tamponi (0 positivi)

Tollo 934 tamponi (6 positivi)

Torrevecchia 1.337 tamponi (25 positivi)

Vasto 5.100 tamponi (19 positivi)

Ortona (Ist. Prof. Marconi 137 tamponi (0 positivi)