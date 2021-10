Nozze di perla per il cavalier Marinelli e la dottoressa Terranova, tantissimi auguri

Nella giornata di oggi, ma di trenta anni fa, il Cavaliere Dottor Fabio Antonio Marinelli, stimato lettore di questa testata, convolava a nozze con la Dottoressa Maria Cristina Terranova in Marinelli. In occasione del trentesimo anniversario da quel lieto giorno del 1991 i figli Lucia e Marco e la nonna Pierina augurano alla felice coppia tantissimi auguri per le loro prime nozze di perla. E si associa volentieri agli auguri anche la redazione dell’Eco.

