Nozze d’oro per Lina Camperchioli e Alfonsino Del Papa di Agnone, auguri!

Nella splendida cornice della chiesa della Madonna dell’Assunta, quest’oggi, Alfonso Del Papa e Lina Camperchioli rinnovano la loro promessa di matrimonio a distanza di 50 anni. Era infatti il 26 settembre 1971, quando, dinanzi la Croce, si promisero amore eterno. “Siete l’esempio più bello e più vero dell’Amore. Vi siete amati ed onorati ogni giorno come se il tempo non fosse mai passato. Vi ringraziamo per i valori che ci avete trasmesso e vi auguriamo solo il meglio”. Il pensiero delle figlie, generi e nipoti in questo giorno speciale e da incorniciare. A Lina e Alfonsino le congratulazioni più vive anche dalla redazione de l’Eco Alto Molise – Vastese.

