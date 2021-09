Comunali di Roma, la batteria dei molisani in cerca di gloria nella città eterna

Roma-Capitale chiamata al voto il 3-4 ottobre per rinnovare il Consiglio comunale e i rappresentanti dei Municipi sparsi per la città. Numerosi i candidati che hanno deciso di scendere in campo con i vari schieramenti. E tra questi non poteva mancare una folta batteria di molisani trapiantati da anni nella città eterna. Ad accendere un focus sui nomi dei nostri corregionali, l’associazione culturale ‘Forche Caudine’.

Ed ecco che si evince come per il Comune sono sei i nostri corregionali pronti a correre in questa tornata elettorale. La più giovane è Anna Pensiero di Campobasso, 45 anni. Il meno giovane è Verino Tinaburri di Bagnoli del Trigno che ne ha settanta. Gli altri quattro sono Felice Dell’Armi di Capracotta (62 anni), Tiziano Di Clemente di Isernia (59 anni), Antonietta Di Vito nata a Termoli 54 anni fa, in realtà originaria di Casacalenda, e Barbara Raddi nata a Venafro (48 anni), originaria di Castel San Vincenzo.

Più nutrita la pattuglia per i Municipi. Ritroviamo Felice Dell’Armi (in corsa per il IV e l’XI) e Antonietta Di Vito (VI e VII Municipio). Nel primo e nel secondo Municipio c’è Italia Vecchiarelli di Agnone (51 anni), mentre Massimo Tesone di Pietrabbondante (52 anni) è candidato presidente nel secondo. Nel terzo c’è Pasquale Carnevale di Capracotta (63 anni), presente anche nel XII. Nel quinto Giuseppe Potestà di Duronia (65 anni). Nel sesto e ottavo Giovannina Gentile di Macchiagodena (60 anni). Nato a Campobasso, ma cresciuto ad Isernia, l’architetto Massimo Angelone (46 anni) corre per il VII Municipio. SEmpre nell’ottavo: Roberto Falasca di Agnone (54 anni) e Paola Morrone di Termoli (45 anni). È di Bojano Carmelina Pietrangelo (51 anni), in corsa per il decimo. Infine, per l’XI e il XII Municipio corre Carmela Brunetti, detta “Mela”, di Agnone (43 anni). Infine, ma non da ultimo, Valentina De Paola, originaria di Sant’Elena Sannita, in lizza per l’XIII Municipio.