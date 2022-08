Nozze d’oro per Luigina Appugliese e Nicola Bucci, super auguri da parenti e amici

C’è chi giura che in 50 anni di matrimonio non li ha mai visti mai litigare. Luigina Appugliese e Nicola Bucci festeggiano oggi le nozze d’oro. Il 19 agosto del 1972, nella chiesa di Sant’Emidio, davanti il parroco don Filippo La Gamba, decisero di promettersi amore eterno. Da quell’unione sono arrivati Sabrina, Candido e Francesca. In questa giornata speciale, tuttavia, la dedica più bella arriva dai nipoti Angelo, Nicola e Simone: “A nonno e nonna che festeggiano un anniversario davvero d’oro. Vi ringraziamo di averci insegnato, in tanti anni, cosa significhi volersi bene. Siete l’esempio più sincero di un amore puro e indissolubile. Immensi auguri”. A Luigina e al mitico prof Nicola le congratulazioni più vive da parte della redazione de l’Eco online alle quali si uniscono quelle dei tanti amici, parenti e dell’associazione ‘La Repubblica di Maiella’.

Correlati